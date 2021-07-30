Вашингтон, 30 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Привитые от коронавируса жители США всё равно должны носить защитные маски. Это требование возвращено из-за новых данных о заразности штамма «Дельта», сообщает газета The New York Times.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Маска

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Возобновить использование масок для вакцинированных решил американский медицинский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Глава CDC Рошель Валенски сообщила в письме, адресованном изданию, что у привитых людей, инфицированных штаммом «Дельта», носоглотке присутствует «огромное количество вирусов».

Это подтвердило новое исследование, пояснила она. Ранее специалисты пришли к выводу, что люди, которые сделали прививку и заразились предыдущими вариантами вируса, могли с малой вероятностью передать вирус дальше.

В мае Валенски заявляла, что привитым в большинстве случаев можно не пользоваться масками и не соблюдать санитарную дистанцию. Затем в конце июля, как сообщало ИА REGNUM, CDC объявили, что привитым следует носить маски в помещениях в тех регионах, где высока заболеваемость COVID-19.

Отмечается, что теперь во внутренних документах CDC называет «Дельту» более заразным вирусом, чем MERS, SARS, лихорадка Эбола, простуда и сезонный грипп. Сравнить этот штамм можно только с ветряной оспой.

CDC допускает также, что ношение масок не будет ограничено отдельными районами, а станет «универсальным».

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