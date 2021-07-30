Сухум, 30 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. 156 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 29 июля в ходе 509 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 296 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 80 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 21 735 носителей SARS-CoV-2. Из них 17 434 признаны выздоровевшими, в том числе 199 — за последние сутки. Всего в стране скончались 304 пациента с диагнозом COVID-19, из которых четверо скончались в течение последних суток.

28 июля в Абхазии выявили 162 новых носителя коронавируса в результате 517 исследований. Выздоровевшими медики признали 72 человека.

Стоит отметить, что в Абхазии в июле темпы распространения коронавируса превысили максимумы осени 2020 года. 19 июля там выявили за сутки 196 носителей SARS-CoV-2, что является «рекордом» для страны.