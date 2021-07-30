Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В отраслях петербургской экономики с наибольшей интенсивностью контактов между персоналом и клиентами, вводятся обязательные требования по вакцинации не менее 80% сотрудников. Такое решение принял 30 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вакцинация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Согласно изменениям в «антиковидное» постановление городского правительства, с 1 октября 2021 года организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют работу плавательных бассейнов и фитнес-центров, кинозалов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, работу парикмахерских и салонов красоты, оказание банных услуг, смогут продолжить функционирование своих предприятий только при условии вакцинирования не менее чем 80% работников хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса, либо при наличии QR-кода о полной вакцинации или перенесенном коронавирусе.

С 15 октября 2021 года аналогичное требование вводится для предприятий розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Кроме того, до 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% работников (сотрудников).

«Они должны иметь либо QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины», — подчеркнули в Смольном.

Все другие ограничения в Петербурге в связи с коронавирусом продлеваются по 29 августа.

Напомним, со 2 августа в Петербурге разрешат работу фуд-кортов и «островков» в ТРЦ, а также аттракционов, при условии массовой вакцинации персонала и выполнении целого ряда других условий.

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