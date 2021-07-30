Токио, 30 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Российская спортсменка Сусана Кочесок вышла в финал олимпийского турнира в Токио по прыжкам на батуте. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В квалификации Кочесок заняла шестое место, набрав 102,790 балла, и смогла выйти в финал.

Ещё одна представительница России Яна Лебедева заняла 11-е место с результатом 71,805 балла и не смогла пробиться в финал.