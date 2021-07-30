Москва, 30 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о дожде, грозе и порывах ветра при грозе до 15 м/с в столице России выпустило 30 июля ГУ МЧС РФ по Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 08:30 до 21:00 часа 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях — значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и перестроений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Кроме того, находясь на улице местным жителям, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Забайкальского края объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающегося ухудшения погоды.