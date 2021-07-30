Москва, 30 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» в рамках испытаний выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет «Вихрь», сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Nickel nitride Ударный беспилотник «Орион»

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по интеграции на «Орион» модернизированных противотанковых ракет комплекса «Вихрь-М».

"Осенью на военном полигоне будут проведены первые стрельбы «Вихрями» с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте будет впервые был представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021).

«Орион-Э» — средневысотный ударный БПЛА большой продолжительности полета, он может провести в воздухе сутки. Ударный аппарат оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения: неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами и управляемыми ракетами.