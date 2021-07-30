Москва, 30 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В России три четверти граждан (более 75%) за последний год пользовались онлайн-переводами — переводили деньги через интернет или мобильный банкинг. Таковы данные опроса Центробанка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Перевод денег

По данным опроса Банка России, проведённого в мае 2021 года, за два года число людей, пользующихся онлайн-переводами, увеличилось более чем на 20 процентных пунктов.

Чаще всего для расчётов российские граждане используют платежные карты. Их доля в розничном обороте за 2020 год выросла на 10,6 п.п., до 67,6%; доля безналичных платежей — на 5,6 п.п., до 70,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОНФ предложили разрешить пенсионерам отказаться от онлайн-платежей.

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