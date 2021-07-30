Пенза, 30 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Пензенским тренерам, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный тренер СССР», которые подготовили чемпионов и призеров Олимпийских игр и достигли пенсионного возраста, повысят ежемесячные выплаты. Соответствующее поручение дал врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Воспитание олимпийского чемпиона — это великий труд, требующий ежедневной работы на пределе сил. Это огромное терпение и редкий талант. Пензенская область гордится наставниками, которым удалось привести своих спортсменов к вершинам мастерства и добиться олимпийского признания», — заявил он.

Наставники, подготовившие чемпионов Олимпийских игр, станут получать ежемесячно по 50 тыс. рублей, серебряных призеров Олимпиады — по 40 тыс. рублей, бронзовых — по 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, 26 июля на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты наград по спортивной гимнастике. Российская сборная завоевала «золото» в командном многоборье. В составе национальной команды выступал уроженец Пензенской области Денис Аблязин.

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