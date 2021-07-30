Вашингтон, 30 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Россия якобы предприняла некий «манёвр», чтобы вынудить будущее немецкое правительство поскорее согласиться на введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом обозреватель Диана Фрэнсис пишет в статье для американского журнала The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По мнению Фрэнсис, Москва начала «играть мускулами» после того, как президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецкой компании — оператора СП-2. Россия, утверждает она, якобы стала поставлять через Украину в Европу меньше газа, сокращать его запасы и повышать цены.

«Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — пишет американский обозреватель.

Фрэнсис заявила, что России нельзя позволить достроить газопровод, чтобы тем самым отобрать у неё рычаги «принуждения».

Вместе с тем данные венгерской торговой платформы RBP говорят о том, что Газпром отказался бронировать в августе только дополнительный объём мощностей для газового транзита через украинскую территорию. На торгах предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров в сутки.

За неделю до этого Газпром участвовал в основном аукционе на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС и выкупил весь доступный объём — 15 млн кубометров в сутки, — как и прежде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД ДанииУффе Эллеманн-Йенсен призвал любым способом сделать «Северный поток — 2» бесполезной победой России.

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