Токио, 30 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Американский пловец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на 200-метровке на спине заявил, что «участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто», — сказал Мёрфи в микст-зоне.

Он добавил, что не может лоббировать людей, которые принимают решения о допуске тех или иных спортсменов.

Позже на пресс-конференции Мёрфи частично отказался от своих слов, заявив, что «ничего такого не утверждал», а просто «был расстроен поражением». Тем не менее он сразу же повторил:

«Поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, нечист», — заявил Мёрфи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рылов завоевал золото Игр на дистанции 200 метров на спине, побив олимпийский рекорд. Мёрфи досталось серебро.