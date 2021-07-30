Новосибирск, 30 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирске с 1 августа начнёт работать первая школьная ярмарка — на пл. им. Карла Маркса. С 17 августа товары для школьников можно будет купить и на ул. Троллейной. Об этом сообщила мэрия города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

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Ярмарка на пл. им. Карла Маркса будет работать по 15 сентября, до 6 сентября — на ул. Троллейной у торгового центра «Континент». Время работы обеих ярмарок — с 10:00 до 19:00 (время местное).

По официальным данным, в ярмарках будут участвовать более 20 товаропроизводителей. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%.

По словам организаторов — отдела потребительского рынка Ленинского района — на ярмарках будет обязательно соблюдение социального дистанцирования и масочного режима, также будут проводиться санитарная обработка поверхностей и ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки.