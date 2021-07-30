Лондон, 30 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На британское судно было совершено нападение у берегов Омана в Аравийском море. Об этом сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

PublicDomainPictures Судно

Уточняется, что нападение было совершено поздно вечером 29 июля к северо-востоку от оманского острова Масира. Это место находится более чем в 300 километрах (185 милях) к юго-востоку от столицы Омана Маската, сообщает Associated Press.

Других подробностей о судне и самом происшествии не сообщается, однако отмечено, что инцидент не связан с пиратством.

Ранее британская военная группа заявила, что расследует ещё один необъяснимый инцидент в том же районе, но не стала вдаваться в подробности. Оман не сразу признал факт нападения, официальные лица государства не ответили на запросы о комментариях изданиях. 5-й флот ВМС США, который патрулирует Ближний Восток, также оставил инцидент без комментариев.

Читайте также: Израильское судно атаковано иранской ракетой в Аравийском море — СМИ

По мнению журналистов AP, инцидент произошёл на фоне возросшей напряжённости из-за ядерной сделки Ирана и зашедших в тупик переговорах в Вене о восстановлении соглашения. С тех пор как бывший президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в 2018 году, в регионе произошла серия нападений на корабли, предположительно совершенные Тегераном, пишет издание.