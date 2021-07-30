Белгород, 30 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Новую акцию для прививающихся от COVID-19 пенсионеров организовали в Белгороде. За вакцинацию им подарят талоны на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

(сс) Лобачев Владимир Троллейбус в Белгороде

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Акция начинается с 30 июля, её организовала «Единая транспортная компания». Жители города старше 60 лет, впервые сделавшие прививку от коронавируса, получат 21 талон на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для пенсионеров подготовлено пять тысяч сертификатов, которые будут действительны до 30 сентября. Сделать прививку первым компонентом и получить талоны можно в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, подобную акцию уже организовывали в Белгороде в начале лета. Тогда талоны распределили между тысячью впервые привившихся горожан.