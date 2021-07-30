Краснодар, 30 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Контроль за исполнением новых правил заселения в отели, санатории пансионаты и другие средства размещения Краснодарского края, которые начнут действовать уже с 1 августа, возложен на мониторинговые группы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Permkrai.ru Вакцинация

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В состав группа войдут сотрудники министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципального образования и правоохранительных органов.

«Для нас важно сохранить здоровье не только наших жителей, но и всех туристов, которые приезжают на отдых на наши курорты. Сегодня вакцинация — это единственный способ не обрушить нашу систему здравоохранения и не допустить локдауна. Во много продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих. Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно и не будут нарушать правила, которые установлены на Кубани», — прокомментировала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа заселение в отели и пансионаты на территории Краснодарского края возможно исключительно при предоставлении документа о перенесенном ковиде, или сертификата о коронавирусе либо справки о сделанной первой прививке, или, при предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста, турист обязан сделать прививку в течение трёх дней с момента заселения. Исключение составляют люди с противопоказаниями к прививке — им нужно представить справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

На данный момент в крае работает 332 пункта вакцинации, из них — 99 выездных. К жителям отдаленных территорий приезжают 24 передвижных ФАПа. Первый пункт вакцинации непосредственно при гостиничном комплексе открылся, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Сочи.