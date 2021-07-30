Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM В Петербурге с 2 августа возобновится работа фуд-кортов, фуд-плейсов, магазинов-островов в торговых центрах и аттракционов. Однако все они должны будут соблюдать ужесточившиеся требования безопасности, главным из которых является массовая вакцинация персонала.

Фуд-корт ИА REGNUM

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Изменения в антиковидное постановление правительства Санкт-Петербурга № 121, которые внёс губернатор Александр Беглов разрешают со 2 августа работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе.

Фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах смогут возобновить работу в том случае, если; обеспечат раздельный вход и выход для посетителей; ограничат посещаемость на уровее не более 1 человека на 4 кв. м одновременно; запустят электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей; обеспечат социальную дистанцию и использование работниками масок и респираторов; обеспечат вакцинацию работников.

«До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины», — уточнили в Смольном.

Торговые островки в ТЦ смогут возобновить работу, если: установят защитный экран по периметру объекта торговли; обеспечат вакцинацию работников — требования такие же, как для фуд-кортов и фуд-плейсов.

Для возобновления работы аттракционов их владельцам необходимо: ограничить посещаемость (не более 1 человека на 12 кв. м площади одновременно); установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка; обеспечить вакцинацию работников — на тех же условиях, что для фуд-кортов и «островков» в ТЦ.

Кроме того, во всех указанных предприятиях с 1 сентября 2021 года 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, должны пройти полный курс вакцинации.

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