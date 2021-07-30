Кишинёв, 30 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 29 июля выявили 184 случая заражения коронавирусом в ходе 5672 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 259 202 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 25 1850 человек, в том числе 109 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 321 пациента с COVID-19, из которых 55 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6253 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 166 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5601 теста. Выздоровевшими врачи признали 96 человек.

Стоит отметить, что в Молдавию 29 июля доставили партию вакцины Pfizer. Это первый транш из приобретенной партии общим объёмом 700 830 доз.