Токио, 30 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Российские шпажисты вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинале российская команда победила соперников из Китая со счётом 45:38. В составе сборной России выступали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

В финале российские шпажисты будут биться с японцами. Начало запланировано на 13:30 мск 30 июля.