Москва, 30 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В центральной части Европейской России 31 июля ожидается повышение температуры воздуха и ночи также будут очень теплыми. Об этом 30 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная погода в Москве

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«В Москве хорошая, летняя погода. В пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура будет +21…+25 °C. Это полностью соответствует климатическим нормам дневных температур, а ночи будут теплее нормы», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в центре столицы России в это время сохранится температура воздуха +21 °C.

«Такой температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник. Ночи будут +16…+18 °C, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры +26…+28 °C и небольшие кратковременные дожди. Небольшие дожди в воскресенье», — отметил Вильфанд.

Кроме того, он добавил, что прогноз для Москвы и Московской области можно применить ко всей центральной части Европейской России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 30 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха +23…+25 °C.