Токио, 30 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) готов помогать спортсменам, которые подверглись травле и агрессии в соцсетях. Об этом 30 июля заявил на пресс-конференции официальный представитель организации Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Троллинг или агрессия недопустимы. Мы выступаем против этого и готовы оказать спортсменам всю необходимую поддержку», — сказал Адамс.

Он отметил, что спортсмены, если захотят, могут обратиться в МОК за психологической помощью.

Ранее 16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова расплакалась, сказав, что комментарии в соцсетях повлияли на её настрой перед заплывом.