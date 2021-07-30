Токио, 30 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Виталина Бацарашкина завоевала золотую олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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Второе место в этой дисциплине заняла представительница Южной Кореи Мин Чон Ким. Замкнула тройку китайская спортсменка Цзяжуйсюань Сяо.

Ранее Бацарашкина выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 10 м, а также серебро в аналогичной дисциплине в миксте.