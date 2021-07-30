Кишинёв, 30 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Молдавию 29 июля поступила партия вакцины от COVID-19, произведенная компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Сообщается, что в республику привезли 30 420 доз. Впервые в Молдавию поставили приобретенную вакцину от COVID-19, а не в рамках гуманитарной помощи. Всего было закуплено 700 830 доз.

«30 420 доз вакцины хранятся в Национальном агентстве общественного здравоохранения и должны быть пропорционально распределены во всех пунктах вакцинации в стране», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Молдавии на этой неделе количество использованных доз вакцин от COVID-19 превысило 1 млн. В стране привито более 16% населения.