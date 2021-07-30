Астана, 30 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7778 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 564 885.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 5780.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 26 408 человек находится в стационарах, из которых 1639 в тяжелом состоянии и 180 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки выявили 7479 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.