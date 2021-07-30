Тбилиси, 30 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Большинство школ Грузии до сих пор не готовы работать в дистанционном формате. Об этом говорится в докладе, обнародованном 29 июля грузинской неправительственной организацией (НПО) «Институт развития свободы информации» (IDFI).

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«Дистанционное обучение никогда не использовалось в системе образования Грузии до пандемии, и страна не была готова к новому вызову. К 2020 году 38% домохозяйств не имели компьютера и только 16% имели доступ к интернету», — говорится в докладе.

По информации IDFI, в течение учебного года, длившегося с 2019 по 2020 год, школу бросили 8247 учеников. Почти половина из них не доучились до десятого класса.

В НПО также отметили, что заработная плата учителей в Грузии низкая, а эта профессия не считается привлекательной. В результате число учителей в стране уменьшается, а их средний возраст растет.

Активисты IDFI опасаются, что с началом нового учебного года в грузинских школах будут проблемы. Чтобы этого избежать, предлагается срочно обсудить вопрос на различных уровнях, в том числе в парламенте.

Стоит отметить, что в Грузии в связи с низким уровнем распространения интернета, занятия во время перевода школ на дистанционное обучение транслировали на «Общественном телевидении».