Москва, 30 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. С 30 июля вернувшиеся из-за рубежа жители России должны будут загружать результаты тестов на COVID-19 на сайт «Госуслуги» в течение четырех дней после прибытия. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

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Ранее для этого отводилось три дня. Подобное смягчение даст гражданам дополнительный день для сдачи анализа и размещения его результата на сайт «Госуслуг».

До получения результатов гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм по результатам первого полугодия 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню. За первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек. В Ростуризме рассчитывают, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года, добавила она.

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