Токио, 30 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 100 кг. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвертьфинале Башаев победил представителя Франции Тедди Ринера, который является двукратным олимпийским чемпионом.

За выход в финал Башаев поспорит с грузинским спортсменом Гурамом Тушишвили.