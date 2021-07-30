Магадан, 30 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал повышение зарплат на предприятиях и в организациях региона.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

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Носов в ходе прямой линии в соцсетях сказал, что зарплаты будут повышаться. И в первую очередь среди тех категорий, которых не коснулся указ президента РФ Владимира Путина.

По мнению губернатора, при достаточно устойчивом экономическом росте в Магаданской области наблюдается и рост заработной платы, прежде всего в золотодобывающей отрасли. Это влияет и на средние зарплаты бюджетников — тех, кто подпадает под указ президента. Те же категории бюджетников, кто под указ не подпадает, получают меньшие зарплаты.

«Президент ставит перед региональными властями задачу повышать уровень благосостояния граждан, в том числе за счет региональных средств, если есть такая возможность. Мы считаем, что такая возможность есть. Принято решение для бюджетников, которые не попадают под указы президента, повысить зарплату с 1 августа — на 5% и с 1 декабря — также на 5%. Дополнительно на 2022 год потребуется 1,2 млрд рублей. Эта статья расходов защищенная, зарплата будет повышаться», — заверил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, поднять заработную плату низкооплачиваемым категориям работников сферы культуры планируют в Белгородской области. Индексацию проведут уже к 1 октября 2021 года.