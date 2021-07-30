Токио, 30 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на летних Олимпийских играх в Токио выявили 27 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили в оргкомитете Игр.

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Также уточняется, что в это число входит трое спортсменов. При этом суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 на Олимпиаде в столице Японии в результате этого достигло 255.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено за сутки 24 новых носителя коронавируса.