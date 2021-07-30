Новосибирск, 30 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области самое популярное направление в распоряжении материнским (семейным) капиталом — улучшение жилищных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

ИА REGNUM Материнский капитал

«При этом более 10 тысяч новосибирцев решили за счёт материнского капитала не покупать готовое жилье, а построить свой дом, — уточнили в отделении. — В данном направлении можно пойти несколькими путями: направить средства капитала на индивидуальное строительство или реконструкцию жилого помещения без привлечения строительной организации, либо на компенсацию вышеуказанных затрат, или строить дом с привлечением строительной организации. Как показывает статистика, большинство семей нашего региона предпочитают строить дома при участии капитала самостоятельно».

В ПФР напомнили, что использовать средства капитала по этому направлению могут семьи, где ребёнку, в связи с появлением которого возникло право на маткапитал, исполнилось три года. Исключение — использование жилищных кредитов — в этом случае распоряжаться можно в любое время после оформления сертификата.

По официальным данным, на сегодня около 150 тысяч новосибирцев улучшили свои жилищные условия при помощи средств МСК.