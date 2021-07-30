Москва, 30 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Видимо, количество смертей, связанных с массовой вакцинацией во время эпидемии, вопреки классическим принципам эпидемиологии растёт, именно поэтому власти Санкт-Петербурга признали, а это уже само по себе беспрецедентно, что в городе от коронавируса умерли несколько человек, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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"Возникает простой вопрос, который без мата задавать очень трудно… Зачем надо было прививать этих людей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями??? Чтобы они умерли? Тогда всё сделано правильно. А ведь обещали «лёгкое течение ковида», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Парламентарий уверен, что погибшие люди могли ещё жить и жить со своими «тяжёлыми сопутствующими заболеваниями», но поддавшись страху и нагнетаемому психозу, а также обещаниям, что если они и заболеют ковидом, то прививка поможет перенести заболевание легко, умерли «досрочно», не дожидаясь пока их «тяжёлые сопутствующие заболевания» приведут к тому же печальному концу.

«Но есть и «плюсы» в этой истории. Для государства. Экономия на теперь уже ненужном лечении «тяжёлых сопутствующих заболеваний», а также пенсиях, остающихся в бюджете», — возмущен Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько летальных случаев среди тех, кто был привит от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины, заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Речь идет о пациентах «с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», отметил он.

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