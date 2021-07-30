Москва, 30 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Нефть, открывшись на утренних торгах 29 июля вяло и неуверенно, к вечеру показала весьма приличный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть

«Так, цена североморской марки Brent на ICE выросла на 1,42% до $74,75 за баррель, а цена техасской WTI выросла почти также, на 1,4%, до $73,07 за баррель.

Сегодня, 30 июля, с утра торги по эталонным маркам начались в минусе, Brent падает в цене на 0,42%, WTI теряет 0,33%, снова опустившись ниже $73 за баррель.

Глава международной нефтяной корпорации Royal Dutch Shell Бен ван дер Берден, подводя финансовые итоги компании за II квартал 2021 года, заявил, что корпорация видит угрозу дефицита нефти в мире.

Также он напомнил, что Европа заинтересована в «Северном потоке — 2». Опасения дефицита подогревают рост цен на нефть, но малейшие намёки на недостаточный спрос способны охладить пыл покупателей.

Цена Brent 29 июля снова попыталась достичь $75, но попытка оказалась неудачной, и цена снова вернулась в диапазон $73−74 за баррель.

Сегодня штурм высоты в $75 может повториться. Сегодняшний прогноз по котировкам Brent находится в интервале $74−75 за баррель», — предполагает эксперт.

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