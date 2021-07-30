Баку, , 08:12 — REGNUM Заявление армянской стороны о попытке нарушения воздушной границы Армении со стороны Азербайджана не соответствует действительности. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны в своём Telegram-канале.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распространённая армянской стороной информация о якобы сбитых над Басаркечаром беспилотниках, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны «очередной дезинформацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что беспилотник противника попытался нарушить воздушную границу Армении и был сбит.