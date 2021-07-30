Москва, 30 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Российский внутренний туризм по результатам первого полугодия 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Russkiydom.su Туризм

«За первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года», — сказала она.

В Ростуризме рассчитывают, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года, добавила она.

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В качестве статистических данных использовалась информация по количеству ночей, проведённых туристами в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, России планируют создать отечественный аналог системы бронирования Booking.com. Планы мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года начали обсуждать в правительстве РФ.

Национальную систему бронирования отелей и туристических услуг планируется создать к концу 2024 года. Согласно документу, система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу по управлению распределительными процессами средств размещения в России.

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