Токио, 30 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Российский боксёр Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвертьфинальном поединке Хатаев победил представителя Испании Газимагомеда Джалидова. Российский спортсмен нокаутировал соперника в третьем раунде.

Это нокаут стал всего лишь вторым на Олимпиаде в Токио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором круге Хатаев победил представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова.