Москва, 30 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 29 июля основные рублевые пары проторговались разнонаправленно, на «американской» сессии доллар и евро вышли в минус по отношению к рублю, заявили корреспонденту ИА REGNUM в ИАЦ «Альпари».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

"Пара доллар/рубль к концу дня закрылась по 73,13 (-0,49%), евро/рубль — на уровне в 86,94 (-0,13%). Рубль поддерживает рост нефтяных цен. Итоги заседания ФРС США поддержали спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Спрос на рубль поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики. Часть участников рынка полагает, что на ближайшем заседании в сентябре Банк России продолжит повышать ключевую ставку, называется даже шаг в 50 б. п.

Однако, с нашей точки зрения, российский регулятор наиболее вероятно возьмет паузу. При этом по итогам года инфляция вряд ли окажется менее 6%, при таргете ЦБР в 4%.

Поддержку рублю оказывают и цены на газ. Спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах установили рекорд и достигли $484 за 1 тыс. куб. м. Также рекорд установила цена фьючерса на TTF на август: за сутки она выросла на 5,3%, до $491 за 1 тыс. куб. м.

Вероятно free float Газпрома станет в ближайшее время главной мишенью для глобальных инвестиционных фондов. А значит: возрастет спрос на рубль. В России не так много голубых фишек, если оценивать по международным правилам.

Ключевой момент здесь — капитализация free float. Прежде всего это — Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сбер» и «Норильский никель». Прогноз на сегодня: доллар — 72,80−73,60 руб., евро: 86,50−87,50 руб.», — считают аналитики ИАЦ «Альпари».

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