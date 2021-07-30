Токио, 30 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Пловец Евгений Рылов стал первым в истории СССР и России, который смог стать абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

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Рылов на Олимпиаде в Токио сначала выиграл золото в 100-метровке на спине, а затем взял золото на дистанции 200 метров на спине.

Ранее подобного не добивался ни один отечественный спортсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рылов завоевал олимпийское золото на дистанции 200 метров на спине, показав время 1 минуту 53,27 секунды и побив предыдущий олимпийский рекорд.