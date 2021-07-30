Благовещенск, 30 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Приамурье после введения обязательной вакцинации населения, занятого в определённых сферах деятельности, темпы иммунизации увеличились в три раза, об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача по области Ольги Кургановой от 30 июля.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«Оценив темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям, отмечаю, что за июль 2021 года темп вакцинации вырос в три раза», — сообщается в документе.

Главный санитарный врач Приамурья отметила высокий охват законченной вакцинацией среди работников медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля областное управление Роспотребнадзора объявило в Приамурье обязательную вакцинацию от коронавирус для определённых групп населения.