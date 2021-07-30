Токио, 30 июля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили заражение ещё 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

江戸村のとくぞう Перед олимпийским стадионом. Токио

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В числе заразившихся, как и накануне, оказались трое спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне. Всего же с начала Олимпиады новый коронавирус выявили у 225 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении.

Таким образом, на Играх второй день подряд обновляется суточный максимум прироста заболевших COVID-19. Что происходит на фоне отсутствия на трибунах зрителей и действующих в Токио жёстких карантинных ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии до 31 августа продлило действие введённого из-за COVID-19 режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио, а также распространило карантинные ограничения ещё на ряд префектур.