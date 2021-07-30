Токио, 30 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Российский спортсмен Евгений Рылов после победы в заплыве на дистанции 200 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио заявил, что не считает себя лучшим в мире пловцом.

Instagram.com/evgen.rylov2396 Евгений Рылов

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"Пока лучший в мире — Аарон Пирсол, это все, что я могу сказать», — ответил он журналистам.

Рылов отметил, что не побил мировой рекорд, поэтому «выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним».

Комментируя заплыв, спортсмен сказал, что на его результат повлияло участие в эстафете, поскольку ему «пришлось плыть две дистанции подряд».

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«Сегодня в конце не хватило. После последнего поворота резко вырубило, после нырка погрузился под воду и только после 25 метров обеими руками я сумел вылезти на ватерлинию, чтобы начать двигаться», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Рылов 30 июля завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине, показав результат 1 минута 53,27 секунды. Рекорд в этом виде соревнований принадлежит американцу Аарону Пирсолу (1:51,92).