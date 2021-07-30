Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон. На реализацию плана до 2030 года будет направлено порядка 105 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на реку Дон

План предполагает реализацию 22 мероприятий и включает в себя все предложения, поступившие со стороны властей Ростовской области. В частности, будут расчищены притоки реки Дон, продолжится реконструкция Донского магистрального канала, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, модернизация рыбоводных заводов, строительство и ремонт очистных сооружений.

«Порядка 60−65 млрд рублей из общей массы расходов должны быть реализованы на территории Ростовской области. Возможно, эта сумма увеличится. В настоящее время идет активная работа членов правительства Ростовской области в федеральных министерствах по определению конкретного перечня объектов, сроков проведения мероприятий», — сказал спикер донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года в Ростове-на-Дону был представлен проект дорожной карты по оздоровлению реки Дон, ресурсами которой частично или полностью пользуются 15 субъектов России. К реализации проекта планируется приступить в 2022 году.