Копенгаген, 30 июля, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Западу любой ценой нужно выработать способ превращения газопровода «Северный поток — 2» в пиррову победу России, считает бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Об этом он написал 29 июля в статье для издания Berlingske.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По мнению экс-министра, у европейских стран также должна быть возможность приостанавливать перекачку газа через «Северный поток — 2». Он предположил, что это можно сделать через форсированную достройку трубопровода из Норвегии в Польшу.

Кроме того, Эллеманн-Йенсен напомнил об идее закупать сжиженный газ у США. Бывший глава МИД добавил, что давление на Россию на рынке голубого топлива можно оказывать и через общую энергетическую политику ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что к концу августа 2021 года строительство «Северного потока — 2» будет завершено, а первый пуск газа по трубе может состояться уже до конца года.