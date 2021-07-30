Чжэнчжоу, Китай, 30 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Число жертв ливней в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 99 по состоянию на полдень 29 июля, сообщило информационное управление правительства провинции, передает агентство Синьхуа.

Ливень

Более 13,91 млн человек в 150 регионах уровня уездов в провинции пострадали от недавнего раунда ливней, начавшегося 16 июля. По официальным данным, было повреждено почти 1,05 млн га посевов, а также более 840 000 домов рухнули или получили повреждения по всей провинции.

В общей сложности более 39 000 человек и 3000 комплектов оборудования были мобилизованы для борьбы с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Хэнань.

По состоянию на 10:00 по местному времени 29 июля Генеральная федерация благотворительности провинции Хэнань и Отделение Общества Красного Креста Китая в провинции Хэнань получили пожертвования в размере 5,69 млрд юаней (около $876,17 млн).