Новосибирск, 30 июля, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В детской больнице Новосибирска скончался двухмесячный ребёнок. Об этом рассказала его мать.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У меня ребёнок в этой больнице провёл неделю под ИВЛ. Поступила, было 60% поражение. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил лёгкие полностью. Двухсторонняя пневмония была. Ковид положительный», — написала подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В минздраве Новосибирской области подтвердили информацию о смерти младенца.

«Действительно, в детской городской клинической больнице № 3 скончался двухмесячный ребёнок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Приносим искренние соболезнования родным ребёнка, — сообщили «НГС Новостям» в минздраве. — Как уже неоднократно сообщалось, в статистику регионального оперштаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус».

По данным министерства, основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней.