Москва, 30 июля, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Российские пенсионеры освобождены от уплаты ряда налогов, связанных с доходом и имуществом, 29 июля заявил агентству «Прайм» эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, налогом не облагаются пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты. Кроме того, пенсионеры не должны платить земельный налог с участка площадью до шести соток. По словам Биезбардиса, муниципальные власти могут развивать подобную льготу, увеличивая площадь земли, которая освобождается от выплат.

Он напомнил, что указанной привилегией могут пользоваться и лица предпенсионного возраста. Также, как отметил эксперт, в некоторых регионах РФ действуют льготы по транспортному налогу.

Биезбардис добавил, что российские пенсионеры и предпенсионеры не обязаны платить налог с любого одного объекта недвижимого имущества. Речь идет о квартире, жилом доме, гараже или другом хозяйственном помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Пенсионный фонд РФ объявил, что все неработающие пенсионеры с общей суммой доходов ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП) будут получать федеральную или региональную доплату.