Магадан, 30 июля, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в оперативном штабе.

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«Полностью прошли иммунизацию от COVID-19 31 042 человека — это всего 28% взрослого населения Колымы», — пояснили в оперштабе.

К 15 сентября на каждом предприятии Магаданской области должно быть привито не менее 60% сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о продлении до 31 августа мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.