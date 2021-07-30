Магадан, 30 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, как будет проходить вакцинация школьников от коронавируса.

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По словам главы Колымы, если детская вакцинация станет возможной, её не смогут провести без согласия родителей.

«Я знаю, есть прогнозы о скором введении вакцинации для школьников. Но это не распространяется на всех, только на старшеклассников. Есть заявления и о том, что завершены исследования, необходимые для вакцинации беременных женщин, но сегодня мы такой информацией не располагаем, и никакой специальной вакцины для этого нет. Вакцинация школьников — это не тот вопрос, что могут решать в школе. Вакцинировать детей без согласия родителей не имеет права никто», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация не должна ограничивать права детей. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.