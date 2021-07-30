Тайюань , Китай, 30 июля, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Два человека погибли и еще один пропал без вести в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в северном китайском городе Тайюань, столице провинции Шаньси, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Hans Наводнение

Во время проливного дождя, обрушившегося на город 28 июля днем, шесть очистителей речных каналов оказались смыты наводнением в момент, когда их эвакуировали, сообщило бюро по чрезвычайным ситуациям района Синхуалин города Тайюань.

Трое уборщиков были спасены, но еще трое были унесены водой. Двое из них погибли, а один до сих пор числится пропавшим без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.