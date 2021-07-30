Токио, 30 июля, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов 30 июля завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

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В финале соревнования он показал результат 1 минута 53,27 секунды, побив предыдущий олимпийский рекорд, принадлежавший спортсмену из США Тайлеру Клэри (1:53,41).

Серебряная медаль досталась американцу Райану Мерфи, который финишировал с отставанием от Рылова на 0,88 секунды, бронзовая — британцу Люку Гринбэнку (+1,45).

Таким образом, Рылов стал двукратным чемпионом летних Олимпийских игр в Токио. Ранее он победил в 100-метровке, принеся в копилку российской команды первую золотую медаль Игр.

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