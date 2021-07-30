Москва, 30 июля, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В пятницу, 30 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве

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В ночь на 31 июля в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +16…+18 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22…+27 °C днём и +13…+18 °C ночью.

В субботу, 31 июля, днём в столице ожидается +26…+28 °C, по области +24…+29 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +11…+16 °C.

Как сообщалоИА REGNUM, в Северной столице в последнюю пятницу июля ожидается ухудшение погоды.