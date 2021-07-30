Вашингтон, 30 июля, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Министерство обороны США 29 июля ввело требование о проведении вакцинации от COVID-19 или регулярном тестировании на наличие коронавирусной инфекции для военнослужащих и гражданского персонала. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского военного ведомства Джамала Брауна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Джамал Браун «В соответствии с распространёнными президентом предписаниями все военные и гражданский персонал министерства должны предоставить свой статус вакцинации. В случае невозможности или нежелания делать это персонал будет обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проходить регулярное тестирование и будет ограничен в отправлении в командировки».

По его словам, министр обороны Ллойд Остин в ближайшее время начнёт консультации с Комитетом начальников штабов ВС и медицинскими специалистами о процедуре и сроках внедрения рекомендации президента США Джо Байдена«о внесении вакцин от COVID-19 в полный список требований для военного персонала». Эти защитные меры являются «жизненно необходимыми для обеспечения безопасности вооружённых сил и страны» в связи со стремительным распространением в США и мире штамма «дельта».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме 29 июля заявил о праве местных властей на введение обязательной вакцинации от COVID-19. Также он проинформировал собравших о данном Пентагону поручении по принятию плана обязательной вакцинации военнослужащих.