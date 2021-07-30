Токио, 30 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц.

analogicus Академическая гребля

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Финальный заезд по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 метров состоялся в Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей».

Пракатень показала время 7 минут 17,39 секунды, уступив первое место представительнице Новой Зеландии Эмме Твигг, которая пришла к финишу на 3,42 секунды раньше. Бронза досталась Магдалене Лобниг из Австрии (7 минут 19,72 секунды).

Сейчас в активе сборной России 29 наград летних Олимпийских игр в Токио: 8 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.